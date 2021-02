Xunta reitera su apuesta por un plan social para compensar a mariscadores por el dragado de la ría de O Burgo

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, en la Comisión 8ª, de Pesca e Marisqueo

Compromete destinar 100.000 euros en 2021 a este fondo, en el demanda que participen el Gobierno y los municipios afectados

La Xunta ha reiterado este jueves su apuesta por articular, junto al Gobierno y municipios de la comarca de A Coruña, un plan social dotado con 1 millón de euros para compensar a los mariscadores por la suspensión de su actividad durante la ejecución del dragado de la ría de O Burgo.

En respuesta a una pregunta formulada por el BNG en la comisión de Pesca e Marisqueo del Parlamento de Galicia, la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, ha recordado que el Gobierno gallego propuso en 2019 poner en marcha este plan compensatorio, pero "nunca obtuvo respuesta" de las demás administraciones.

En concreto, ha detallado que el Gobierno gallego contempla aportar a esta iniciativa 100.000 euros en 2021 y pide "aportaciones en la misma medida" a los municipios del entorno y el Estado "hasta alcanzar 1 millón de euros".

También ha demandado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez su "compromiso" de que la labor de recogida y reposición de simiente fijada con más de 600.000 euros de fondos sea realizada por los mariscadores y la cofradía. Además, ha resaltado la voluntad de la Xunta de reunirse con los distintos agentes implicados para "buscar una solución" que palíe las consecuencias de la suspensión de la actividad de casi 80 mariscadores durante las obras.

"La Xunta puede reunirse con la cofradía (de pescadores de A Coruña), pero tienen que estar el resto de las administraciones implicadas", ha recalcado. Así, ha advertido de que el Gobierno central "no puede desentenderse", ya que debe participar junto al Ejecutivo autonómico y "los ayuntamientos afectados" en la articulación de compensaciones.

En todo caso, Silvia Cortiñas ha apuntado que "hasta el inicio de las obras no se cerrará la actividad" y que esta se suspenderá "por zonas", en lugar de paralizarse en toda el área "al mismo tiempo".

Además, ha criticado que el promotor de la obra, el Ejecutivo central, haya dado respuestas favorables a alegaciones presentadas para solicitar una mejora de zonas verdes y un incremento del presupuesto destinado a este fin y no haya atendido las solicitudes de compensación para los mariscadores que trabajan en la zona, de los que 49 son a pie y 29 a flote.

Por su parte, durante su interpelación, la diputada del Grupo Parlamentario del BNG Rosana Pérez ha pedido a la Xunta "no quedarse con que no recibió respuestas" a su propuesta y la ha instado a "moverse" y a ser "consciente" de que 80 personas "esperan" por una solución.

Asimismo, Rosana Pérez ha reprochado que se desestimase el recurso presentado por la cofradía de A Coruña ante la orden por la que Consellería do Mar se compromete a adoptar medidas del plan de dragaje en el momento del inicio de las obras pedir que se asegurasen compensaciones para la cofradía y las personas afectadas antes de suspender la actividad.

A este respecto, la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar ha explicado que el recurso no pudo acogerse debido a que este departamento no es el titular ni el ejecutor del proyecto en el que se deben recoger las posibles compensaciones. Así, ha indicado que el Gobierno gallego "solo determina el momento de paralización de la actividad" y ha asegurado que el Estado "debe ser quien compense" la misma.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la licitación del dragado de los sedimentos de la ría de O Burgo, con un importe estimado de 20,1 millones y un plazo de ejecución de 26 meses, el pasado mes de enero. El plazo para recibir ofertas se extenderá hasta el próximo 2 de marzo y, en total, se dragarán 583.337,04 metros cúbicos en la zona interior de la ría.