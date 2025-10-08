La Xunta reivindica su gestión del FEMPA, mientras el BNG discrepa de su distribución y el PSdeG ve "mejorable"

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, comparece en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, ha reivindicado la gestión de la Administración autonómica de las líneas de ayuda al amparo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), mientras el BNG ha discrepado sobre su "distribución" y el PSdeG lo ve "mejorable".

En una comparecencia este miércoles en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, Rial ha repasado las diferentes líneas de ayuda que tiene activas el departamento autonómico a través de este Fondo, algo que Rosana Pérez (BNG) ha criticado por tratarse de una información "pública" y recogida en el DOG.

Así, el responsable de la Consellería ha destacado que el objetivo es movilizar "con eficacia" estos recursos, garantizando que lleguen al conjunto del sector mar-industria e impulsar un desarrollo "en equilibrio y sostenible".

Además de detallar numerosas líneas de ayudas, Cándido Rial también ha hecho balance, entre otras cosas, de la iniciativa Galicia Sabe a Mar y del Bono Peixe, que concluye a finales de este mes y del que ha señalado que quedan 56.000 euros disponibles.

"ENSALADA DE CIFRAS"

Tras esta primera intervención, el parlamentario socialista Carlos López Font, que ha tachado de "ensalada de cifras" las palabras del director xeral, ha manifestado que estas ayudas "seguro que son mejorables" y ha pedido buscar "consenso" con el sector que, según ha apuntado, "se mostró disconforme con algunas convocatorias".

Asimismo, ha expuesto que los borradores de la Unión Europea proponen ahora "recortes drásticos para este fondo", con una reducción de por lo menos el 20% en la PAC y "un alarmante 67% de los fondos de pesca". Por eso, ha defendido que los socialistas rechazan esta propuesta y ha alabado la postura del ministro Luis Planas por considerar "inaceptable la asignación propuesta".

También ha reprochado que Galicia "puede perder gracias a la Comisión más de derechas de la historia, bajo el control del PP". A ello ha respondido el diputado del PPdeG Miguel Fidalgo, que ha acusado al PSOE de "intentar confundir diciendo que el Comisario Europeo es del PP". "El Gobierno de Europa es de populares y socialistas y hay 27 comisarios y solo una española, Teresa Ribera, casualmente del PSOE", ha aseverado.

DISTRIBUCIÓN

Por su parte, la nacionalista Rosana Pérez ha mostrado su disconformidad con la distribución del fondo, ya que, según ha apuntado, el 54% del total es para fomento de acuicultura, transformación y comercialización de los productos del mar y acuícolas y un 31% para el fomento de la pesca sostenible.

"Bajo nuestro punto de vista el reparto es, por lo menos, irreal o no se adapta a nuestra realidad", ha censurado antes de criticar el "ritmo de implementación" del Fempa.

En esta línea, ha afirmado que el Consello de Contas expone que la ejecución de los fondos europeos de pesca está "muy por detrás de la ejecución de fondos europeos en otras consellerías", lo que provoca que "las ayudas no lleguen de manera efectiva a la economía real".

Mientras, Fidalgo (PP) ha defendido la gestión del Fempa por parte de la Xunta que, en su opinión, lo hace "con vista hacia el futuro" y con el objetivo de que los fondos lleguen "a las personas que viven del mar para mejorar sus condiciones y garantizar la sostenibilidad".

DRAGADO RÍA DO BURGO

Por otro lado, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, a una pregunta del BNG sobre el estado de las negociaciones de la Xunta con el Gobierno central sobre las ayudas correspondientes a la parada de la actividad extractiva de los mariscadores de la ría do Burgo debido a las obras de dragado, ha cargado contra la Administración General del Estado, quien tiene "la competencia" y que, ha criticado, "hizo caso omiso a un informe elaborado por la Cofradía de Pescadores que alertaba de irregularidades durante las obras" que afectaban a los bancos marisqueros.

"Dejaron 24 de los 27 bancos marisqueos en peor estado que al principio de la actuación, afectando a todas las zonas de marisqueo a flote", ha señalado la representante autonómica en la Comisión 8ª.

Así, ha defendido que la Xunta estuvo presente en distintas mesas de seguimiento "desde el minuto 1", a las que ha lamentado que "en su mayoría no asistió representación del Estado".

En esta línea, ha explicado que la Consellería remitió una carta al Ministerio en la que mostraba su "sorpresa por la evitación de las compensaciones a personas y entidades afectadas por este proyecto" y de la que, tal y como ha trasladado, no han recibido respuesta. Por eso, ha instado al Gobierno a "cumplir con sus obligaciones".

Por su parte, Iria Taibo (BNG), ha dicho concordar con la directora xeral en la responsabilidad del Estado y en que el Miteco "tiene que asumir estas ayudas". "Es una obra de máxima importancia, no está finalizada correctamente y no debía haber sido recibida en esas condiciones", ha lamentado.

En todo caso, ha reprochado que ambas administraciones "están mareando" al colectivo de mariscadoras y ha augurado que "no tiene pinta de que vaya a haber ayudas" porque ya se llega al periodo mínimo de 18 meses de parada obligatoria.

En este contexto, ha insistido en pedir detalles de las negociaciones que hicieron Xunta y Gobierno, además de mostrar su "sorpresa" por el hecho de que fuese necesario llegar a un acuerdo parlamentario cuando "lo único que se hizo fue enviar una carta y acudir a reuniones convocadas por los mariscadores".

PRODUCCIÓN RÍA DE AROUSA

Por otra parte, la directora xeral ha respondido a una pregunta de Paloma Castro (PSOE) sobre la producción marisquera en la ría de Arousa y en la que, en su exposición, la socialista ha tachado de "inmóvil" la posición de la Xunta ante el "problema de productividad".

En este sentido, Ángeles Vázquez ha asegurado que "nada más lejos de la realidad", ya que el departamento autonómico es "absolutamente consciente de la importancia estratégica de la actividad marítimo-pesquera" en Galicia.

Así, ha defendido el "trabajo intenso con el sector", así como las medidas de apoyo a la "modernización para garantizar el futuro del sector".

"No mantenemos una posición inmovilista ante los datos, ante la realidad. Estamos trabajando intensamente con el sector y lo que pretendemos es regenerar más bancos a corto y medio plazo, crear nuevas zonas de trabajo, reforzando la vigilancia y la labor de los biólogos, de los técnicos, buscar especies más resilientes y pretendemos diversificar la producción, mejorando la comercialización final", ha zanjado.