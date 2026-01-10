La Xunta remarca que Galicia es la única comunidad con un servicio de guardacostas

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha remarcado que Galicia es la única comunidad española que cuenta con un servicio de guardacostas, enmarcado dentro de la lucha contra el furtivismo y la protección de la actividad marítimo-pesquera.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Villaverde participó este sábado a bordo de la patrullera Mar de Galicia en los trabajos de inspección.

Precisamente, en el marco del objetivo de frenar la pesca ilegal, evitar el fraude y garantizar la salubridad de los productos del mar, el servicio de guardacostas llevó a cabo en 2025 un total de levou a cabo 9.726 inspecciones, levantó 2.568 actas de infracción y realizó 36.785 incautaciones.

Según ha recordado el Gobierno gallego, esta unidad opera las 24 horas y los 365 días del año, dando respuesta "inmediata" a los incidentes que se producen en el litoral. Además, en sus 35 años de historia también salvó la vida de más de 1.800 personas.

Por todo ello, la conselleira ha destacado que es un "servicio esencial" y de ahí que en los Presupuestos de 2026 su partida ascienda a 18,2 millones.