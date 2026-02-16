La Xunta respalda la reclamación del Consello Galego de Pesca de mejores cuotas para Galicia

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, preside a reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 16/02/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta respalda la reclamación del Consello Galego de Pesca para proponer alternativas que palien lo que considera un "mal resultado" del acuerdo de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas alcanzado por los ministros de Pesca el pasado diciembre en Bruselas.

El Consello de la Xunta ha analizado en un informe este dictamen aprobado el pasado mes, que también fue remitido el 21 de enero al Ministerio de Pesca.

Entre otras cuestiones, recoge las demandas del sector para las especies más afectadas, como la caballa, que aún no cuenta con un acuerdo definitivo.

El Gobierno gallego insiste en que se trata de un pacto "injusto y desproporcionado" para la flota gallega, que supondría pérdidas millonarias de concretarse.

A AIXOLA

Por otra parte, un informe de la Xunta aborda la trayectoria del Centro de Formación A Aixola, dependiente de la Consellería do Mar y gestionado por el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), con más de 25 años de experiencia.

En los últimos cinco años, el 75% de los participantes manifestó que la realización de cursos les permitió estar trabajando en este momento o en algún momento de la formación. De las personas ocupadas, el 37% indica que el empleo estaba relacionado con la enseñanza y un 38% indica que el trabajo es del sector marítimo-pesquero.