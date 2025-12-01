La Xunta simplifica el acceso a las ayudas de gestión y conservación de bancos marisqueros

Archivo - Marisco - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado cuenta este lunes de la eliminación de exención de garantías para las ayudas convocadas por la Consellería do Mar para la mejora de la gestión y conservación de los bancos marisqueros, dotadas con 1,9 millones de euros y cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

A través de este procedimiento, el Gobierno gallego le facilita a las entidades beneficiarias -- cofradías de pescadores y federaciones, las organizaciones de productores y las entidades asociativas del sector -- el acceso a estas aportaciones, habilitadas para el período 2026-2027. Estas subvenciones buscan contribuir a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos.

En el Consello de la Xunta, se ha dado cuenta también de las ayudas destinadas a proyectos de las estrategias de desarrollo local participativo en el que colaboran los grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) y que cuentan con un presupuesto por parte de la Consellería do Mar de casi 18 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo.

Además, Portos de Galicia, ente adscrito a la Consellería do Mar, firmarán un convenio de colaboración para investigar soluciones al problema de agitación en el interior de la dársena de Malpica, empleando un modelo físico en tres dimensiones.

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la firma del acuerdo en virtud del cual el ente público destinará 262.000 euros a este estudio. El convenio pretende avanzar en la definición de una solución técnica definitiva.

Entre otros asuntos, el Consello de la Xunta ha dado cuenta de la nueva línea de colaboración estratégica con las entidades locales impulsada por Aguas de Galicia.

La Xunta tiene comprometidos para este año y el próximo inversiones por un importe de 2,1 millones de euros para apoyar a los ayuntamientos en la recuperación y mejora de los entornos fluviales de sus respectivos municipios con el fin de reforzar la protección de los ecosistemas acuáticos característicos de estas zonas y ponerlas en valor como espacios de ocio.