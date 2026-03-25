La Xunta subraya la importancia de poner en valor productos locales y confirma su apoyo a la fiesta de la Xouba

Imagen del encuentro. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha subrayado este miércoles la importancia de poner en valor los productos locales y ha confirmado el apoyo de la Xunta a la fiesta de la Xouba de Rianxo, que tendrá lugar a finales de julio.

Así lo ha señalado durante su encuentro con el alcalde de dicha localidad coruñesa, Julián Bustelo, donde ha destacado la necesidad de mantener la "estrecha" colaboración institucional que se desarrolla en los últimos años para impulsar, organizar y consolidar eventos gastronómicos como este.

Villaverde ha reiterado el compromiso de su Consellería con la promoción de productos marítimo-pesqueros como la 'xouba' de Rianxo, que es "uno de los más importantes para la flota local y constituye un ejemplo de pesca sostenible y responsable".

En la reunión también se abordaron otros temas de interés para la localidad costera, como la cesión al Ayuntamiento de una parcela autonómica situada al lado del auditorio municipal para ser usada de aparcamiento.