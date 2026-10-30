Un 92% de los ayuntamientos de Galicia aumenta su población en verano, con Sanxenxo a la cabeza, con un 74% más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 288 de los 313 ayuntamientos de Galicia aumentó su población en el verano de 2024, con Sanxenxo a la cabeza, que registró un salgo poblacional positivo (restando los ciudadanos que salen con los turistas que llegan) de 13.262 personas, hasta registrar una carga poblacional de 31.218 personas, casi un 74% más de sus 19.956 habitantes.

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press, que indican que tanto en el año 2024 con en el avance de 2025 la Comunidad siguió experimentando una carga poblacional superior a su población residente, con un máximo del 6,1% en verano de 2024.

De esta manera, entre julio y septiembre de 2024 había en Galicia más de 2,87 millones de personas, por encima de los 2,71 millones de residentes en esa fecha, un 6,1% más.

Entre las grandes ciudades, solo Santiago de Compostela registró un saldo turístico positivo (recibe más turistas de los que emite) en todos los trimestres de 2024 y en el avance de 2025, con cerca de 20.000 personas más de sus habitantes cada trimestre, ya sea por turistas, estudiantes o trabajadores, entre otros.