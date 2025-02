Abierto el plazo de reserva para rutas en catamarán por la Ribeira Sacra

LUGO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha abierto este lunes el plazo para reservar plaza en las rutas fluviales por la Ribeira Sacra para la temporada 2025 que comenzará el próximo 22 de marzo y se prolongará hasta finales de año.

Las personas interesadas en realizar estos viajes pueden adquirir sus billetes a través de la página web reservas.rutasembalses.es, donde tendrán acceso a toda la información sobre horarios, tarifas y disponibilidad de las rutas.

Tal y como ha destacado la institución provincial, la plataforma permite también modificar reservas y consultar detalles adicionales "de forma sencilla y rápida", estando disponible las 24 horas del día. No se aceptan reservas por teléfono ni por correo electrónico.

La diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, ha destacado el "éxito" de estas rutas, que ofrecen recorridos por el Canón do Sil y el Cabo do Mundo.

"Mantenemos estas dos rutas, de las que en el año 2024 disfrutaron más de 61.000 personas, lo que reafirma el éxito del servicio y el impacto económico positivo que tiene para la provincia", ha subrayado.

RUTAS Y HORARIOS

Así, en la nueva temporada se mantendrán los dos recorridos: la ruta fluvial Canón do Sil, que parte del embarcadero de la Diputación Ponte de Sil, en Monforte, y tiene una duración de dos horas; y la ruta fluvial del Cabo do Mundo, que parte de Belesar, en O Saviñao, y que transita por el río Miño, con una duración aproximada de dos horas.

En el caso de la ruta fluvial Canón do Sil funcionarán dos travesías con una capacidad total de 159 plazas, distribuidas en 107 plazas en el catamarán Mencía y 53 en el monocasco Canón do Sil. Por su parte, la ruta fluvial Cabo do Mundo contará con una capacidad total de 63 viajeros en el catamarán Pelegrín.

En la Ruta Canón do Sil en marzo habrá trayectos los fines de semana del 22 y 23; y del 29 y 30, en horario de mañana de 11.30 horas y 16.00 horas. En abril, con motivo de la Semana Santa, habrá servicio ininterrumpido del lunes 14 al domingo 16, operando en las dos rutas del Mencía, en horario de 11.30 horas y 17.00 horas; y el Canón 11.00 horas a 16.30 horas. El resto del mes, los catamaranes de la Diputación navegarán de miércoles a domingo por la ruta Canón do Sil y en el caso de Cabo del Mundo habrá viajes los fines de semana.

En mayo, la ruta estará disponible de miércoles a domingo, con salidas a las 11.30 y 16.30 de lunes a viernes los fines de semana; y el puente de 1 de mayo, las salidas serán a las 11.30 y 17.00 para Mencía, y a las 11.00 y 16.30 horas para el Canón do Sil.

Durante el mes de junio, julio, agosto y septiembre habrá rutas de lunes a domingo, en horario de mañana, tarde y atardecer. A partir del 1 de octubre pasarán a funcionar de miércoles a domingo y en el mes de noviembre los fines de semana.

En el caso de la Ruta Cabo do Mundo, en junio se habilitan viajes los fines de semana con tres frecuencias horarias. Para julio, agosto y hasta septiembre el servicio funcionará durante toda la semana. En el mes de octubre, las salidas estarán disponibles los fines de semana y los días 8, 9 y 10, con un horario de 11.30 y 16.30 horas. En noviembre, las salidas serán los fines de semana, con un horario de 11.30 y 16.00 horas. Finalmente, en el mes de diciembre, las salidas se realizarán del 1 al 8, con un horario de 11.30 y 16.00 horas.