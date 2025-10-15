Las aerolíneas programan un 17,1% de plazas menos en Galicia para este invierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Líneas Aéreas ha adelantado la oferta de asientos prevista para esta temporada de invierno, con una programación de plazas desde octubre de 2025 a marzo de 2026 de 139 millones, un 4,7% por encima de lo operado en la temporada de invierno de 2024.

Destacan algunas comunidades, como es el caso de Andalucía (7,5%), con incrementos por encima de la media, con otras como Baleares (-1,5%) y Galicia (-17,1%) con descensos frente a la temporada anterior.

Según la patronal, estas "buenas previsiones" y la evolución positiva del tráfico a lo largo del año "anticipan la posibilidad de batir un nuevo récord histórico" este año, aunque el crecimiento se ralentiza con respecto a años anteriores.

En la temporada de verano, que comprende desde abril hasta septiembre ambos incluidos, los pasajeros ascendieron a los 183 millones, un 3,6% más respecto al mismo período del año anterior.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que este nuevo récord sería "muy positivo", aunque no es un objetivo que se busque "de por sí". "Tener el récord lo que indica es que la gente al final puede seguir disfrutando del transporte aéreo", ha señalado.

No obstante, ALA observa una serie de factores que pueden condicionar el tráfico aéreo en España, como la situación geopolítica o la economía a nivel global, así como otras "incertidumbres" ligadas al sector aéreo como la senda tarifaria que se fije en el próximo DORA III o la resolución de las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a cinco aerolíneas 'low cost' por el cobro del equipaje de cabina.