El aeropuerto de Santiago cae un 29,8% en febrero y el de Vigo baja un 4,4%, mientras A Coruña sube un 0,3%

Los pasajeros que utilizaron el aeropuerto de Santiago en febrero bajaron un 29,8%, hasta 130.533, mientras que Vigo se anotó un descenso del 4,4% hasta 74.548. Frente a esto, los usuarios aumentaron en la terminal de A Coruña, un 0,3%, hasta 98.886, según los datos que publica este jueves Aena.

En concreto, Santiago-Rosalía de Castro ha registrado 130.533 pasajeros en febrero, un 29,8% menos que en el mismo mes de 2025. De ellos, 128.708 se desplazaron en vuelos comerciales: 105.771 con origen o destino nacional y 22.937, internacionales.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 1.030 movimientos de aeronaves, un 33,9% menos que en febrero de 2025. De ellos, 939 fueron vuelos comerciales (752 conexiones nacionales y 187 internacionales).

En lo que va de año, este aeropuerto ha contabilizado 263.612 pasajeros (un 29,5% menos que en el mismo período de 2025) y ha gestionado 2.098 vuelos, un 31,3% menos.

En cuanto a Vigo, registró en febrero 74.548 pasajeros, un 4,4% menos que en el mismo mes de 2025. De los 74.349 viajeros comerciales, 73.655 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 694 lo hicieron en vuelos internacionales.

Por lo que respecta a las operaciones, Peinador atendió en febrero 763 aterrizajes y despegues, un 10,2% menos que en el mismo mes del año pasado. De ellos, 632 fueron vuelos comerciales: 597 con origen o destino nacional y 35 internacionales.

Durante los dos primeros meses del año, este aeropuerto ha contabilizado un total de 146.851 pasajeros, un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2025, y ha gestionado 1.565 movimientos de aeronaves, un 8,4% menos que en los dos primeros meses de 2025.

Por su parte, A Coruña ha registrado en el segundo mes del año 98.886 pasajeros, lo que supone un incremento del 0,3% con respecto al mismo mes de 2025. Además, la infraestructura coruñesa acogió 1.327 aterrizajes y despegues, un 4,4% más.

De los 98.722 pasajeros comerciales, 89.332 realizaron trayectos nacionales (la misma cifra que el año anterior) y 9.390, internacionales (+2,2%). Por lo que respecta a los vuelos, de las 717 operaciones comerciales gestionadas, 640 tuvieron origen o destino nacionales y 77, internacionales.

Durante los dos primeros meses del año, Alvedro acumula 197.128 pasajeros, lo que supone un 2,1% más que en el mismo período del año pasado, y ha atendido 2.422 movimientos de aeronaves, un 2,1% más.