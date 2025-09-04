Las agencias de viajes llaman al diálogo entre Aena y Ryanair en favor de los viajeros nacionales

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) ha hecho un llamamiento al restablecimiento del diálogo entre Aena y Ryanair en favor de los viajeros nacionales, que "son los grandes perjudicados del enfrentamiento que se ha desencadenado", en alusión a los recientes recortes de plazas anunciados por la aerolínea irlandesa en España.

Aunque la patronal ha afirmado que algunas prácticas comerciales de la 'low cost' sean "cuestionables" para el sector de las agencias de viajes, si bien considera que "la vuelta al diálogo es el único camino para reconducir la situación generada".

Desde UNAV, según un mensaje en 'Facebook', entiende que esta situación puede dañar la conectividad y competitividad del turismo en España e impactar negativamente su marca.

Es más, considera que la reducción de plazas conlleva menos posibilidades de venta para las agencias de viajes.

Por último, la entidad decana también ha querido hacer un llamamiento al control de los precios, ya que, a su juicio, el alza generalizada ha marcado y está marcando las vacaciones de 2025 de los españoles, en referencia a diversos indicadores económicos y sectoriales.