Arranca el nuevo programa de trenes turísticos de Galicia con la Ruta da Camelia

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la jornada - ADRIAN IRAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo programa de trenes turísticos de Galicia ha arrancado con "éxito" con la tradicional Ruta da Camelia, que volverá a salir el 21 de marzo.

Tal y como ha trasladado la Xunta, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles ha inaugurado la iniciativa visitando el Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia (Pontevedra).

Las dos primeras salidas de la Ruta da Camelia han contado con el 100% de la ocupación. Los trenes turísticos continuarán en junio y se desarrollarán hasta octubre de 2026 con un total de 33 salidas, repartidas en 13 propuestas, y 2.530 plazas