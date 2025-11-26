AVITURGA pide revisar la tasa de basura en viviendas turísticas de O Morrazo por "carecer de justificación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, AVITURGA, ha presentado alegaciones ante la nueva ordenanza del servicio de recogida de basura en la mancomunidad de O Morrazo, y ha pedido revisar el nuevo recibo, y sustituir la tasa aplicada a las viviendas turísticas por un sistema proporcional a la ocupación, o equipararla a la que pagan las viviendas habituales.

En un comunicado, la asociación ha pedido que la nueva ordenanza se paralice hasta que no haya una memoria económica "con información objetiva, actualizada y desagregada".

Asimismo, ha reclamado que la tasa aplicada a este tipo de viviendas sea revisada y sustituida por un sistema de cobro vinculado a la ocupación de las viviendas o, en todo caso, un tarifa equiparada a la que paga una vivienda habitual, "hasta contar con datos técnicos fiables".

Según AVITURGA, la tarifa aprobada por la Mancomunidad "carece de justificación técnica y económica, al basarse en estimaciones obsoletas y no contrastadas", y ha añadido que "la propia memoria económico-financiera reconoce que no existen datos oficiales actualizados y que las cifras empleadas son meras aproximaciones sin metodología".

Para esta entidad, esta situación "vulnera principios básicos, como la seguridad jurídica y la equivalencia", y ha advertido de que la norma "no acredita" que las viviendas de uso turístico generen más residuos que las habituales, y tampoco tiene en cuenta la ocupación estacional.