El Ayuntamiento de A Coruña abre la licitación de cinco nuevas rutas aéreas

Archivo - Pista del Aeropuerto de A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo y Congresos, ha abierto el período de licitación para instaurar cinco nuevas rutas aéreas nacionales desde el aeropuerto de Alvedro.

Esta iniciativa, informa el gobierno local, forma parte de la estrategia "orientada a reforzar la proyección exterior de A Coruña, mejorar su conectividad y consolidar su papel como destino turístico, económico y congresual".

La nueva licitación incluye conexiones directas con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, "consideradas estratégicas por su potencial turístico, empresarial y social", añade el consistorio.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prórroga por una anualidad adicional y contará con una inversión superior a los 6,5 millones de euros. Además de los vuelos, el contrato incorpora un plan de promoción de la ciudad en los mercados de destino.

El Consorcio de Turismo ultima también la convocatoria de un nuevo concurso específico para rutas internacionales con el objetivo de ampliar la conectividad de la ciudad con mercados europeos prioritarios.