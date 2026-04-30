Betanzos (A Coruña) incorpora una base náutica para actividades ecoturísticas

Autoridades asisten a la inauguración de una base náutica en Betanzos (A Coruña) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio coruñés de Betanzos (A Coruña) ha incorporado una base náutica para actividades ecoturísticas en el marco de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Reserva de la Biosfera, a través de fondos europeos.

Al acto de inauguración, han asistido la alcaldesa, María Barral; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Reserva da Biosfera, José Antonio Santiso, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

En él, se ha inaugurado la base náutica de actividades ecoturísticas y la instalación de un nuevo pantalán en el río Mandeo dentro del plan de sostenibilidad turística impulsada por el consistorio y la Reserva da Biosfera, a través de Fondos Next Generation.

La actuación ha supuesto una inversión de más de 345.000 euros, entre los destinados a ambas actuaciones. De ella, la alcaldesa ha indicado que supone "la recuperación y el fortalecimiento del vínculo histórico de Betanzos con sus ríos y con su ría".

A su vez, el delegado del Gobierno en Galicia ha incidido en la apuesta del Ejecutivo central por el turismo sostenible y ha subrayado que esta base náutica está llamada a ser "motor de futuro" para la comarca.