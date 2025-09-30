El Camino Portugués por la Costa supera los 75.500 peregrinos y bate un nuevo récord

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, se reúne con la nueva directiva de la Asociación de Hostelería de Vigo. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Camino Portugués por la Costa ha superado los 75.500 peregrinos a falta de tres meses para cerrar el año y bate un nuevo récord, superando los 74.759 peregrinos de todo el año pasado.

Así lo ha trasladado la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, que este martes se ha reunido con la nueva directiva de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) para analizar las líneas de colaboración encaminadas a promover esta ruta jacobea a su paso por la ciudad olívica. Tanto la representante autonómica como los representantes del colectivo hostelero han celebrado las buenas cifras de peregrinos.

Según ha incidido Ana Ortiz, la afluencia en el Camino Portugués por la Costa sigue siendo la que más crece, y continúa aumentando con respecto al resto de itinerarios. De hecho, en el mes de septiembre, esta ruta superó, con 15.445 peregrinos, al Camino Portugués Tradicional, por lo que la delegada ha apostado por "cuidar y fomentar" este recurso.

En ese sentido, ha vuelto a lamentar que Vigo sigue siendo la única ciudad de Europa que no tiene el Camino señalizado por la negativa del alcalde, Abel Caballero, lo que provoca que muchos peregrinos tengan problemas al llegar a la urbe.

Entre los asuntos abordados con los hosteleros en la reunión de este martes, está la iniciativa de realizar un plano de la ciudad donde se detalle el recorrido de esta ruta jacobea a si paso por Vigo, incorporando información turística con puntos de relevancia y la situación de hoteles y lugares de alojamiento.