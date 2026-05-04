Camino de Santiago y Camino de San Olav, en Noruega, se unen para reforzar el turismo sostenible y cultural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camiño del Plan Xacobeo, en nombre de la Federación Europea del Camiño de Santiago, han firmado una memoria de colaboración con el presidente de la Asociación para la Ruta Cultural de los Caminos de San Olav (ACSOW), Hans Morten, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas rutas culturales europeas, impulsando el turismo sostenible, la peregrinación y la puesta en valor del patrimonio cultural común.

El acuerdo ha sido suscrito en el Pazo de Fonseca de la Universidade de Santiago de Compostela y ha contado con la asistencia de la rectora, Rosa Crujeiras.

Ambas entidades, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, forman parte del programa de Rutas Culturales del Consejo de Europa, iniciativa creada en 1987 para poner en valor el patrimonio compartido de los distintos países y culturas europeas.

El Camino de Santiago fue la primera ruta en recibir esta certificación, mientras que el Camino de San Olav obtuvo este reconocimiento en 2010 como una red trasnacional de peregrinación que recorre los países nórdicos hasta la catedral de Nidaros, en Trondheim.

Así, el director de Turismo de Galicia ha destacado que "con un legado espiritual y monumental de 1.200 años de evolución", la ruta compostelana, compuesta por una red de caminos de peregrinación que "penetra en todos los rincones del Viejo Mundo, se define como el más sólido vínculo de unión con todos los pueblos que habitan el solar europeo".

En este sentido, ha señalado que "estos trazos propios y distintivos de la personalidad de Galicia y de los caminos jacobeos no son exclusivos de la cultura del noroeste hispano, sino que se comparten con el resto de Europa".

COLABORACIÓN

La memoria establece un marco de colaboración centrado en ámbitos como la promoción del turismo, las peregrinaciones y el senderismo, el impulso del patrimonio cultural, la sostenibilidad, así como el desarrollo de prácticas artísticas e iniciativas dirigidas a la juventud.

Entre las acciones previstas se incluyen la participación conjunta en proyectos europeos, el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, la cooperación en materia de comunicación y promoción, además del fortalecimiento de las relaciones entre entidades y territorios vinculados a ambas rutas.