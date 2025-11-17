La campaña audiovisual 'Cando volves?' de la Diputación de Pontevedra gana otro premio

PONTEVEDRA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha informado de que el audiovisual de la campaña 'Cando volves?' ha ganado un "nuevo reconocimiento", en esta ocasión en el 'Amorgos Tourism Film Festival', de Grecia.

Tal y como ha trasladado el organismo provincial, 'Cando Volves?' fue seleccionada entre "numerosos vídeos promocionales de destinos de todo el mundo", y este nuevo reconocimiento se suma a otros logrados en Cannes, Tortosa, Estados Unidos, Sudáfrica y Japón.

En concreto, la institución provincial ha sido finalista de este certamen y ha ganado en la categoría de producto turístico.

El 'Amorgos Tourism Film Festival' es un festival internacional organizado por la Asociación Cultural de Mujeres de Amorgos que premia las producciones audiovisuales que destacan por su compromiso con la sostenibilidad turística y por impulsar buenas prácticas.

CARRETERAS EN RODEIRO

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha comunicado este lunes que el organismo invertirá más de medio millón de euros para la "mejora de la seguridad vial y movilidad peatonal" en dos carreteras de titularidad provincial en Rodeiro.

En concreto, las intervenciones consisten en renovar el firme e implantar itinerarios peatonales en los tramos de la EP-6201, entre Rodeiro e Santa María de Río; y de la EP-6202, en San Martiño de Asperelo.

"Era un peligro y le vamos a poner solución", ha asegurado el dirigente provincial durante una visita a las localidades de Vilela y Oseira, en las que el presidente de la diputación estuvo acompañado por la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro.

El plazo de ejecución de los proyectos es de seis meses y el presupuesto es de 523.500 euros, totalmente financiados por la Diputación.

En esta línea, López ha añadido que el Gobierno provincial tiene el compromiso de mejorar la seguridad vial en los 1.600 kilómetros de las carreteras provinciales, con una subida del 50% --hasta los 40 millones de euros-- para el servicio de Infraestructuras en el presupuesto de la Diputación para el año 2026.