Casi la mitad de las viviendas turísticas gallegas operan sin el número obligatorio para estar en plataformas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de las viviendas turísticas gallegas operan sin haber solicitado el número de registro obligatorio para publicitarse en plataformas online, una cuestión exigida por Real Decreto desde el 1 de julio de 2025.

Así lo reflejan los datos facilitados a Europa Press por el Colegio de Registradores de la Propiedad, que afrontan estos días el final del plazo para recabar el depósito obligatorio para que las viviendas que obtuvieron este número el año pasado puedan seguir estando ofertadas en plataformas online.

En el paso previo, el de solicitar el número de registro, están 16.446 viviendas que, según los datos del Colegio, pidieron este código en Galicia: 5.572 en A Coruña, 2.495 en Lugo, 7.686 en Pontevedra y 693 en Ourense. De ellas, 15.303 tienen uso turístico --viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos, dado que la obligación no afecta a hoteles, pensiones o campings--.

Esto implica que en el registro de establecimientos turísticos de la Xunta están dadas de alta más de 12.700 viviendas y apartamentos turísticos que no han solicitado este número obligatorio, ya que el REAT incluye, con fecha 1 de marzo, a 28.037 establecimientos turísticos de este tipo inscritos.

Este grupo de alojamientos sin el llamado Número de Registro Único de Arrendamiento (NRUA) puede estar afectado por distintas situaciones: desde aquellos que no puedan obtenerlo por incumplir alguna normativa para su funcionamiento, algo que revisan los registradores al solicitarse, hasta aquellos que, cumpliendo la legalidad, no hayan hecho el trámite de solicitarlo. En todos los casos, no podrán estar anunciados en plataformas online hasta que lo consigan.

PLAZO PARA EL DEPÓSITO

Este 2 de marzo finalizaba el plazo para que los alojamientos con NRUA presentasen un depósito en el Registro de la Propiedad que les permita seguir operando a lo largo de este año en plataformas.

Se trata de una acción que será de carácter anual, a lo largo del mes de febrero, para que los propietarios faciliten información de sus actividades, entradas, salidas e inquilinos, con el objetivo de "comprobar que no exista discrepancia entre la finalidad asignada y la información que se nos da", tal y como ha explicado a Europa Press el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Galicia, Sebastián Camacho.

La "avalancha" de estas solicitudes "ha sido muy grande", explica Camacho, señalando que a nivel nacional se han tramitado más de 280.000 depósitos a lo largo de este mes de febrero. Los registradores han llevado adelante un trabajo importante, y la respuesta de los propietarios, señala Camacho, ha sido positiva y "comprometida".

Todos los propietarios que tenían número asignado "han recibido la notificación" por parte de los Registradores de la Propiedad para instarles a hacer este trámite, cuyo límite era el 2 de marzo. Sin embargo, Sebastián Camacho ha señalado que ayer se publicó una ampliación extraordinaria del plazo para los "incumplidores", que tendrán siete días hábiles más para presentar la documentación.

En el caso de que no se presente, su número quedará suspendido y no podrá anunciarse la vivienda en plataformas online. Sin embargo, esto no cerrará la puerta a la legalización, si se cumplen los requisitos establecidos: los propietarios podrán pedir la reactivación de sus números al tiempo que adjuntan el depósito requerido. Si carecen de código, pueden iniciar el camino de cero, lo que implicará tener que hacer ese depósito en el próximo ejercicio.