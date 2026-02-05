Correos lanza una guía de conversación ilustrada para ayudar a los peregrinos del Camino Portugués

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en circulación la 'Guía de conversación del Camino Portugués', un libro ilustrado que ayudará a los peregrinos a descubrir términos y palabras de uso común en las lenguas de los territorios que atraviesa la ruta: portugués, español y gallego.

Esta nueva guía de 'El Camino con Correos' se enmarca en la iniciativa #CaminoSostenible, el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa con el que Correos busca poner en valor el patrimonio humano, cultural y natural del Camino de Santiago.

La guía de conversación recoge palabras y expresiones de uso frecuente en las etapas del Camino: desde términos habituales de la peregrinación, como Buen Camino, mojón o flecha amarilla, hasta vocabulario útil relacionado con la estancia en alojamientos, las visitas a restaurantes, el paso por una oficina de Correos o el uso de distintos medios de transporte, lo que les ayudará en su recorrido y les invitará a descubrir la riqueza cultural de la Ruta Jacobea.

Las ilustraciones de la guía permiten un rápido reconocimiento visual y cuentan con traducción fonética: el 70% de los peregrinos que recorren el Camino Portugués son de origen internacional, con Estados Unidos, Alemania e Italia encabezando la lista.

Las guías de conversación del Camino Portugués serán gratuitas y estarán disponibles en las oficinas de Correos presentes a lo largo de la ruta, así como en albergues y alojamientos con los que colabora www.elcaminoconcorreos.com.