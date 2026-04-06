A Coruña apela a una "posición conjunta" sobre la captación de vuelos en los aeropuertos gallegos

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A CORUÑA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, ha insistido en la importancia de una "posición conjunta" entre Xunta y las ciudades de Vigo y Santiago, además de la herculina, para la captación de vuelos en los aeropuertos gallegos.

A preguntas de los periodistas, en la presentación de los XXX Premios de Teatro María Casares, y después de que el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, reprochase una "visión localista" a este respecto, el edil ha indicado que desde el gobierno local se sigue trabajando en lo que compete a este respecto.

"Buscar el marco más adecuado en materia de conectividad aérea", ha insistido para añadir que el objetivo es ofrecer una "posición conjunta". Así, ha defendido que se está haciendo "un análisis objetivo y riguroso de la situación actual".

Todo con la intención de tener destinos "que sean interesantes" y para la captación de "visitantes y turistas para la ciudad". También ha dicho con el objetivo de que las empresas y el tejido económico tenga "una mayor competitividad".