La Diputación de A Coruña celebra la Gala del Turismo, con galardón a cinco proyectos y trayectorias

A CORUÑA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de A Coruña ha reunido este jueves al sector turístico de la provincia en el Puerto de Oza- Marina Varadero para la segunda edición de la Gala del Turismo, con el galardón a cinco proyectos y trayectorias.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, ha destacado, en el acto, el papel del sector como motor del desarrollo económico y social de la provincia, especialmente en los municipios rurales. "El turismo no es un capricho ni un fenómeno pasajero, es una estrategia de futuro, capaz de generar empleo, estabilizar la población y revitalizar nuestros territorios", ha señalado.

"Los proyectos e iniciativas reconocidos hoy representan un modelo turístico innovador, auténtico, de calidad y comprometido con nuestra tierra", ha destacado Formoso, quien ha recordado que el sector turístico supone alrededor del 13% del PIB gallego y mantiene 130.000 empleos.

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, ha subrayado que la II Gala de Turismo es "una oportunidad para seguir impulsando un modelo turístico comprometido con el territorio, con la provincia en su conjunto y con su futuro".

"El éxito del turismo en la provincia no reside en copiar modelos ajenos, sino en potenciar lo que nos hace únicos y en apoyar tanto proyectos emergentes como trayectorias de toda la vida" .

PREMIOS

En cuanto a los premios, el destinado a la Mejor Iniciativa en Innovación, Calidad y Sostenibilidad Turística fue para Volta Montana, reconocida por su compromiso con experiencias responsables, innovadoras y de alta calidad.

En la categoría de Mejor Iniciativa para Potenciar la Autenticidad del Territorio, recayó en Chichalovers, empresa que promueve la identidad y singularidad de la provincia mediante acciones culturales y turísticas que fortalecen las raíces y la memoria colectiva.

El Mejor Proyecto Turístico Emergente recayó en el Hotel Espazo Nature (Razo, Carballo). El premio al Mejor Proyecto de Turismo Gastronómico y Enológico fue para A Artesa da Moza Crecha (Betanzos), en reconocimiento a su compromiso con la gastronomía local, los productos locales y la valorización de la cultura gastronómica de la comarca del Mandeo.

Finalmente, el Premio a la Trayectoria Turística, otorgado a Carlos Rodríguez, profesor y secretario de la CENP-Escola de Turismo de A Coruña, distinguió su trayectoria profesional.