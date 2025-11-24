La Diputación de A Coruña celebra la II Gala de Turismo con los Premios 2025

A CORUÑA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de A Coruña celebrará la II Gala de Turismo el próximo jueves 27 de noviembre, "un evento que se está consolidando como referente anual para reconocer el esfuerzo, el talento y la innovación del sector turístico de la provincia", informa el organismo provincial.

La gala, que tendrá lugar en la ciudad herculina, servirá de punto de encuentro para profesionales, entidades e iniciativas "que contribuyen a la excelencia y al desarrollo sostenible del turismo en A Coruña".

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, ha destacado que la II Gala de Turismo "es una oportunidad para seguir impulsando un modelo turístico comprometido con el territorio, con la provincia en su conjunto y con su futuro".

La iniciativa incluye varios premios, entre ellos a la innovación, calidad y sostenibilidad turística; la puesta en valor de la autenticidad del territorio; mejor proyecto turístico emergente y de turismo gastronómico y enológico. Hay también un premio honorífico a personas o entidades con una trayectoria destacada.

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ames, Blas García, han presentado este lunes el proyecto del futuro mercado, Casa Barbazán, que contará también con financiación de la Xunta, fondos europeos y recursos propios del consistorio.