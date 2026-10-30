La Diputación de A Coruña impulsa el potencial gastronómico de la provincia en el Gastronomic Forum Barcelona

La Diputación de A Coruña desembarca la próxima semana en el Gastronomic Forum Barcelona. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña desembarca la próxima semana en el Gastronomic Forum Barcelona con una amplia programación destinada a promover el valor del producto local, la tradición culinaria y la vanguardia gastronómica del territorio.

Según informa el ente público, a lo largo de tres jornadas, el espacio provincial acogerá exhibiciones de cocina en directo, catas de quesos y vinos con Indicación Geográfica Protegida y Denominación de Origen, así como degustaciones diarias con algunos de los mejores profesionales del sector.

En concreto, la actividad comenzará el lunes con la apertura a cargo de Cafés Aruba, los panettones de San Isidro Bakery y las Galegas de Nata.

Para el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, este encuentro es "una oportunidad inmejorable para mostrar la enorme calidad de nuestra despensa y el talento de nuestros cocineros".