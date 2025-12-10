La Diputación de A Coruña presenta un mapa interactivo del geoparque Cabo Ortegal

Presentación de iniciativas turísticas vinculadas al geoparque Ortegal - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Proyecto de Geoparque Cabo Ortegal cuenta desde este miércoles con dos nuevos recursos: una guía del paisaje y un mapa interactivo del geoparque.

Ambas se han presentado en el Castilo de Moeche en un acto en el que han intervenido el vicepresidente y titular de Turismo de la Diputación, Xosé Regueira; el presidente de la Asociación para la Gestión del Geoparque del Cabo Ortegal y alcalde de Cerdido, Alberto Rey, y la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy.

En el acto, Regueira ha afirmado que el nuevo proyecto va a ser "uno de los hitos del geoparque porque nos servirá de método de trabajo para otras muchas propuestas".

Para el vicepresidente, estos recursos responderán a las necesidades de las personas que se acerquen el territorio tanto antes como durante su viaje y contarán con una versión digital permanente una vez esté operativo el nuevo sitio web del geoparque.

En otro orden de cosas, la Diputación de A Coruña ha dado un nuevo paso en la recuperación ambiental del entorno de Balarés con la instalación de una red de refugios destinados a favorecer la presencia de aves y murciélagos en el pinar situado junto a la playa. La diputada de Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, ha participado, junto al Grupo Naturalista Hábitat, ha participado en la colocación de 52 cajas refugio.