La Diputación de Pontevedra contará con un mostrador propio en el World Travel Market de Londres

PONTEVEDRA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra da un paso novedoso en su estrategia de promoción turística ya que por primera vez contará con un mostrador propio en la feria World Travel Market (WTM) de Londres, una de las citas más prestigiosas de la industria turística mundial.

Así lo anunció este viernes el presidente provincial, Luis López, quien destacó que "entre el 4 y el 6 de noviembre divulgaremos la oferta turística de las Rías Baixas en un mercado, el británico, que es el segundo país emisor de turistas extranjeros a Galicia".

La presencia de la Diputación en esta feria pretende reforzar la visibilidad de la provincia en el Reino Unido, establecer contactos profesionales con operadores turísticos, agencias de viajes, compañías aéreas y medios especializados, y consolidar la imagen de Rías Baixas como destino sostenible, seguro y de calidad.

López subrayó también la colaboración con Turgalicia y Turespaña para continuar creciendo en el turismo internacional.

La promoción no se limitará a Londres ya que la Diputación lanzará, también por primera vez, una impactante campaña de publicidad exterior en la Gran Vía de Madrid, protagonizada por el premiado audiovisual 'Cando volves?'.

La acción se desarrollará entre el 24 y el 30 de noviembre en las pantallas digitales de esta emblemática calle y en edificios tan conocidos como el Capitol o el teatro Gran Vía.

Se trata de una zona de altísima visibilidad por la que cada semana pasan alrededor de 950.000 personas, además de 15.000 vehículos y 200 autobuses cada día.

Antes de Londres y Madrid, el destino Rías Baixas también hará escala en Zaragoza y Barcelona, donde se celebrarán dos workshops turísticos. El primero tendrá lugar el 29 de octubre en el Mobility City Centro de Congresos de Zaragoza, y el segundo el 30 de octubre en casa Rius de Barcelona. En estos encuentros, 25 empresas de la provincia mantendrán reuniones con un centenar de agentes emisores, generando, según destacó López, "oportunidades de negocio reales y de impacto inmediato".

Las jornadas incluirán además una presentación conducida por la periodista Rocío Padín, con actuación musical de Carolina Vázquez y una degustación gastronómica a cargo de Salmoira: el catering del mar.

Con todas estas iniciativas a Diputación pretende que la provincia sea un destino "desestacionalizado, internacionalizado, sostenible y de calidad".

"Estamos impulsando las Rías Baixas como nunca antes se había hecho", concluyó el presidente provincial.