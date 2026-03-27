El director de Turismo de Galicia augura una "muy buena" Semana Santa con una ocupación superior al 80%

Xosé Merelles preside el Pleno del Consello de Turismo de Galicia - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha indicado esta mañana que se prevé una Semana Santa "muy buena" tras conocerse los datos del Clúster de Turismo de Galicia, que cifran en más de un 80% las reservas programadas en la Comunidad gallega.

"Teniendo en cuenta la Semana Santa del año 2025 en la que la climatología fue muy adversa y hubo ocupaciones superiores al 75%, creemos que el tiempo ya no es decisivo para que las personas decidan visitar Galicia", ha asegurado.

Estas declaraciones se han producido en el momento previo al Pleno del Consello de Turismo de Galicia, del que Merelles ha adelantado que se hará balance sobre el año turístico 2025 y se presentará el Plan de Inspección Turística 2026.

Sobre este Plan, que califica más de "explicativo" que de "sancionador", el director de Turismo ha avanzado que se han llevado a cabo 3000 actuaciones y se han dado de baja 2800 viviendas de uso turístico.

Sobre esto último ha insistido en que durante la reunión incidirá en la legalidad de este modelo de negocio y denunciará el intrusismo en sectores como los guías turísticos.

LA FALTA DE PRESUPUESTOS DIFICULTA LAS DESGRAVACIONES FISCALES

Por otro lado, Merelles ha anunciado que en el Pleno se presentará la proyección del Xacobeo 2027, del que salientan dos programas que ya están en marcha: 'O teu Xacobeo' y el 'Plan Director de Patrocinios'.

Sobre este último, que sirve para organizar y regular cómo las empresas colaboran económicamente con este evento, ha asegurado que ya están integradas más de 100 propuestas para desarrollar patrocinios.

No obstante, el director de Turismo de Galicia atribuye a la falta de presupuestos por parte del Gobierno central la obligación de crear una comisión interdepartamental para que las empresas que colaboren con el Xacobeo 2027 se puedan beneficiar de desgravaciones fiscales.

"Esas desgravaciones que se podrían haber empezado a hacer a partir de enero de 2025 todavía no se han podido hacer al no haber presentado presupuestos el Gobierno Central. A través de un Real Decreto Ley aprobado por el Congreso se tuvo que atrasar un año el tema de las desgravaciones", ha asegurado.

Sobre el cierre temporal por obras del Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro previsto para después de Semana Santa, Xosé Merelles ha subrayado la "confianza" puesta en Aena para que su plan funcione como había funcionado hace dos años, durante el cierre del aeropuerto de Vigo.

Finalmente, en relación al conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en el turismo de Galicia, ha recordado que la mayor parte de visitantes proceden del otro lado del Atlántico y de Europa. Sin embargo, el titular de Turismo asegura que desde la Xunta se mantienen "vigilantes" ante el turismo asiático, un "mercado emergente" en el que los viajeros podrían tener que hacer escala en países afectados por el conflicto.