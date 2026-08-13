El eclipse llenó los hoteles gallegos con reservas cerradas desde hace meses

Pontevedra observa el eclipse solar total de 2026. Altar del Sol, en Lalin. - Adrian Irago / Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno del año en Galicia, el eclipse total de sol que pudo verse en buena parte de la Comunidad este miércoles, trajo consigo también un importante fenómeno turístico, sobre todo de viajeros extranjeros, que llenó prácticamente al completo los establecimientos hoteleros gallegos con reservas cerradas desde hace meses.

Este fue el caso de A Coruña, uno de los puntos centrales de observación, con una ocupación que se situó en el 99%, rozando el lleno absoluto, según ha confirmado este jueves la alcaldesa, Inés Rey. Se da la circunstancia de que el 75% de estas reservas, 3 de cada 4, se habían cerrado ya en octubre de 2025, esto es, 10 meses antes del eclipse.

A mayores, la ciudad contó con la escala extraordinaria de seis cruceros y 15.000 cruceristas pudieron observar desde la ciudad herculina este fenómeno astronómico.

Aunque no se encontraba dentro de la franja de totalidad, la ciudad de Vigo también registró un importante volumen de reservas, por encima del 95%, y Santiago de Compostela se situó por encima del 90%, aunque los hosteleros recuerdan que en esta ciudad es habitual tener este volumen de reservas en el mes de agosto.

Tal y como explicó en una entrevista a Europa Press el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, el eclipse de sol atrajó a en torno al 30% de los turistas que visitaron estas fechas la comunidad. En particular, el fenómeno atrajo sobre todo a turistas extranjeros y, de media, las reservas fueron realizadas antes del mes de marzo.