El eclipse de sol llena los hoteles gallegos con cinco meses de antelación

Archivo - Turistas pasean por la playa de Las Catedrales. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de sol que podrá verse desde Galicia el próximo 12 de agosto será un evento astronómico único que ya está dejando su huella en los alojamientos gallegos, ya muchos de ellos reservados para ese jornada, para la que todavía faltan cinco meses.

La Costa da Morte, el litoral de A Coruña, la costa Ártabra, Ortegal y toda la costa norte de Galicia, así como diferentes puntos del interior, entre ellos la montaña lucense, son algunos de los puntos en los que podrá verse completo este singular evento.

A modo de preparación, ya son muchos --sobre todo extranjeros, comenta el sector-- que han reservado su alojamiento para desplazarse a Galicia y no perderse este momento histórico.

Las preferencias están, sobre todo, en la línea de costa, para poder ver el eclipse sobre el océano atlántico antes de la puesta de sol, sin elementos que lo obstaculicen. Además, también se están registrando muchas reservas en áreas montañosas del interior de Lugo.

Desde el Cluster Turismo de Galicia recuerdan que el eclipse es "un evento relevante" para el sector, por lo que muchas empresas vinculadas al ámbito turístico de la comunidad llevan "bastante tiempo" preparando esta fecha.

En esta línea, los establecimientos y operadores turísticos gallegos trasladan que se prevé un incremento importante de visitantes, sobre todo extranjeros, que se acercarán a Galicia para poder observar un evento histórico.

Esto, sumado a que el mes de agosto es en sí mismo un periodo de alta demanda, colocará la ocupación hotelera de la comunidad en niveles por encima del 90 a 95%, señala el Clúster, lo que se considera "máxima ocupación".

Este incremento en la demanda, además, "incidirá en los precios", que "se prevé que experimenten un incremento notable para esa noche", apuntan desde el Clúster a Europa Press.

Un rápido repaso por las webs de reserva de alojamientos permite comprobar como incluso áreas con mucha oferta, como A Coruña, tienen ya pocas plazas libres. En la ciudad herculina están reservados en torno al 97% de los alojamientos, algo que se replica en otras zonas como Ferrolterra.

En detalle, en la línea de costa, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un alojamiento libre, aunque en el interior todavía quedan plazas para disfrutar de este evento.