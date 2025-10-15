Empresarios recomiendan que Galicia duplique el turismo termal, que hoy "no supera el 50% de su potencial"

Empresarios y expertos se reúnen para la jornada 'Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural en Galicia' - CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Expertos se han reunido en Ribadavia para la jornada 'Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural en Galicia'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios de Galicia asegura que la Comunidad autónoma puede impulsar su potencial turístico, en especial en las zonas rurales, donde se puede ofrecer más "experiencias de salud y bienestar".

Asimismo, el director de Termatalia, Rogelio Martínez, ha estimado que en Galicia solo se aprovecha entre el 30% y el 50% de su potencial en este ámbito, que podría crecer con la "profesionalización del sector, la diversificación de la oferta y la colaboración público-privada".

La declaración de Martínez se ha producido en el marco de la jornada 'Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural en Galicia', en Ribadavia, un foro que ha reunido a expertos y empresarios para debatir sobre el futuro del turismo gallego.

La bienvenida al evento la ha dado el director del área de Competitividad del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Norberto Penedo, y el director del Círculo de Empresarios de Galicia, Agustín Riobó, mientras que el coordinador del Foro de Innovación y Tecnología del Círculo, Pablo López, presentó y coordinó la jornada.

Asimismo, en el encuentro se ha subrayado que la sostenibilidad turística debe cuidar el medio ambiente e incorporar las dimensiones social y económica. Por ello, se destacó a Ribadavia como ejemplo de territorio con un "gran potencial turístico integral, que combina patrimonio artístico, termal y enológico".

DIGITALIZACIÓN

En esta coyuntura, la digitalización también se ha presentado como herramienta esencial para mejorar la experiencia de los visitantes y promover Galicia a nivel nacional e internacional.

De este modo, el director de Marketing de Viña Costeira, Óscar Martínez, ha destacado el uso de códigos QR, redes sociales y agendas digitales para "fidelizar turistas y optimizar ferias y eventos como espacios de networking".