España lanza una ofensiva comercial en Norteamérica para captar al turista de lujo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

España ha lanzado una ofensiva estratégica en Norteamérica para consolidar su posición como destino de alto valor, inaugurando hoy en Montreal el 'Spain, Travel Market América del Norte 2026'.

Las jornadas, organizadas por Turespaña, buscan capitalizar un año récord en conectividad aérea, con 44 rutas directas operativas entre España, Estados Unidos y Canadá.

El evento reúne a 60 representantes del sector turístico español con 78 grandes turoperadores y agentes norteamericanos. La estrategia del Ministerio de Industria y Turismo se centra en captar al viajero de perfil 'premium', priorizando experiencias vinculadas a la gastronomía, el turismo sostenible, el golf y el Camino de Santiago, en un esfuerzo por diversificar la oferta más allá del sol y playa tradicional.

Las cifras de mercado avalan esta apuesta, especialmente en Estados Unidos, que se ha consolidado como uno de los emisores de mayor rentabilidad para el sector español. Entre enero y marzo de 2026, el gasto de los turistas estadounidenses alcanzó los 1.725 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,1% respecto al año anterior, con un gasto medio diario que ya ronda los 300 euros por viajero.

En el caso de Canadá, España se sitúa ya como el quinto destino europeo preferido. El interés del mercado canadiense destaca por una fuerte demanda de turismo cultural y de recorridos multiregionales, apoyado por una conectividad reforzada que este año suma 17 rutas directas entre ambos países.

Turespaña proyecta que esta tendencia al alza se mantenga a medio plazo, citando estudios de mercado que indican que el 70% de los viajeros internacionales de Estados Unidos muestran un interés activo por visitar España en los próximos tres años.

El objetivo final de las jornadas en Montreal es afianzar un modelo turístico de mayor valor añadido y desestacionalizado, orientado a un consumidor que busca autenticidad y sostenibilidad.