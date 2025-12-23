Un estudio de la USC demuestra el impacto de la tecnología en la experiencia de la peregrinación

Archivo - Peregrinas realizando el Camino de Santiago - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por Diego Allen-Perkins, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha detectado una transformación en la experiencia de la peregrinación debido a la influencia e impacto de las nuevas tecnologías.

Allen-Perkins ha explicado el cambio identificado bajo el concepto de "liminalidad conectada". Este, a su entender, describe la experiencia de los transeúntes como "un tránsito en el que los límites entre la presencia física y la conexión tecnológica se reconfiguran continuamente".

El Camino de Santiago, tradicionalmente asociado a la "desconexión, esfuerzo físico y búsqueda existencial", señala la USC, se ha reconvertido en un espacio donde los peregrinos están en constante relación y contacto con las tecnologías.

El estudio, denominado 'A autenticidade dixital no Camiño. Guía didáctica para peregrinos e peregrinas', ha empleado entrevistas semiestructuradas, análisis de foros, etnografía visual y métodos de observación participante para detectar patrones del uso tecnológico.

El investigador, además, ha localizado formas de narrar la experiencia de la peregrinación a través de espacios digitales para constatar su tesis. El trabajo se ha financiado a través de las ayudas a la investigación ofertadas por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones, que cuentan con el apoyo de la Xunta.

Allen-Perkins, a su vez, ha incorporado a su trabajo una guía que reconstruye el "fenómeno emergente" propiciado por el entrelazamiento de "pantallas y senderos" a través de fragmentos de conversaciones, notas de campo y escenas analíticas.