Galicia cierra Semana Santa con una ocupación media del 72%, según los datos del clúster

Procesión Da Virxe Da Esperanza. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos de alojamiento gallegos han cerrado la Semana Santa con una ocupación media del 72%, entre el jueves y el sábado, mientras que el viernes fue la jornada de mayor afluencia, con 77%, según los datos del Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada), del Clúster de Turismo.

Tal y como ha trasladado el clúster en una nota de prensa, la media del precio por noche superó los 85 euros y la estancia media fue de dos noches.

Con respecto al perfil de visitantes, más del 82% de las personas que visitaron Galicia procedían de turismo interior, seguidos de los procedentes de Madrid, Castilla y León, País Vasco y Asturias. El turismo internacional se situó en cerca del 18%, principalmente procedente de Portugal, Alemania y Francia.

En este sentido, los mayores porcentajes de ocupación se concentrarán en la costa, con valores superiores al 80% frente a cerca del 70% del interior. Los hoteles concentraron el 77% de la ocupación frente al 65% de las casas de turismo rural.

Además, el Simada ha expuesto que cerca del 13% de las reservas realizadas fueron de última hora al hacerse el mismo día de la llegada al alojamiento, mientras que casi la mitad de las reservas, un 46,5%, se efectuaron con una antelación de entre uno y diez días antes de la entrada.