Galicia incorpora a su oferta la reserva ecoturista de 'España Verde' para reforzarse como destino sostenible

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este martes en la presentación de la Reserva Ecoturista de la España Verde, el nuevo producto turístico del norte peninsular en el que la Xunta ha coordinado para ofrecer más de 30 experiencias temáticas en seis espacios de costa e interior y con la participación de más de 100 empresas gallegas.

En el acto, tal y como ha destacado la administración autonómica, el director de Turismo ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos dos años para hacer realidad esta iniciativa en cuyo desarrollo colaboró Turismo de Galicia.

En concreto, está diseñada en un total de 25 espacios naturales protegidos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, muchos de los cuales están reconocidos como Reserva de la Biosfera de la Unesco.

El proyecto nace en el marco de la 'España Verde', que puso en marcha la iniciativa del Corredor de Ecoturismo, beneficiario de una ayuda de 938.000 euros de fondos Next Generation de la Unión Europea. Es en este contexto en el que se crea la Reserva Ecoturista, en palabras de Xosé Merelles, "el producto temático de ecoturismo más relevante de España".

Así, ha detallado que los espacios recorridos por la Reserva Ecoturista abarcan áreas de costa, de alta montaña y de bosque, así como algunas de las especies de flora y fauna más emblemáticas de la Península Ibérica.

Para su desarrollo se coordinaron 385 agentes, de los que 331 son empresas turísticas, como alojamientos, guías, firmas de observación o agroalimentarias, y 55 agentes locales, entre ellos ayuntamientos, asociaciones, grupos de acción local o gestores de espacios protegidos.

SEIS ESPACIOS EN GALICIA

En esta línea, Merelles ha destacado la contribución de Galicia a la Reserva Ecoturista, con seis espacios tanto de costa como de interior. En concreto, formarán parte de la ruta las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo; la Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel; los Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; el río Eo, Oscos y Terras de Burón; el Geoparque Mundial de la Unesco Montañas do Courel; y el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Entre otros resultados, el director de Turismo de Galicia ha subrayado la adhesión de 100 empresas turísticas y la creación de un panel con alrededor de una treintena de experiencias diversas. En relación a la labor realizada con la marca 'España Verde', Merelles ha mencionado iniciativas como el programa de formación y sensibilización en ecoturismo, las ayudas a la certificación de más de 300 empresas en esta materia, o el próximo plan de comunicación online, que espera lanzar este mismo mes.

"Gracias a todo esto", ha manifestado, "en todas las Comunidades de la 'España Verde' en global contamos con 114 experiencias de ecoturismo de diversa gama: observación de fauna, rutas de naturaleza y fotografía, experiencias de etnografía, de talleres de artesanía y producto local y de geoturismo y turismo científico".

La presentación oficial de la Reserva Ecoturista será el próximo 28 de mayo en Madrid y se podrá seguir a través de la retransmisión en streaming por los canales de Turespaña.