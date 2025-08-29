Los hoteles gallegos recibieron en julio más de 635.000 viajeros, con una estancia media de 2,09 días

Decenas de bañistas en la playa, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles gallegos recibieron durante el mes de julio un total de 635.559 viajeros, con una estancia media de 2,09 días, y más de 1,3 millones de pernoctaciones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos reflejan que todos los tipos de establecimientos, excepto de los turismo rural, han incrementado sus cifras de viajeros con respecto al mes de julio del año pasado.

Así, en julio de este año se registraron esos 635.559 viajeros, un 2,93 % más que en julio de 2024, y un 9,7 % más de viajeros que en el mes de junio de este año. Del total de viajeros hospedados, 174.716 fueron extranjeros.

Los albergues registraron 157.607 viajeros (65.594 extranjeros), lo que supone un 17,3 % más que en junio y un 7,07 % más que en julio del año pasado. Los cámpings, por su parte, registraron en julio 112.158 viajeros (28.620 extanjeros), más del doble que en junio y un 15,9 % más que en julio del año pasado.

En los apartamentos turísticos se registraron 45.697 viajeros (8.888 extranjeros), que suponen un 55,7 % más que el mes anterior y un amumento interanual del 12,9 %. Mientras que los alojamientos de turismo rural registraron en julio 26.278 viajeros (7.641 extranjeros), un 23,3 % más que en junio, pero algo menos que en julio del año pasado (-1,86 %).

PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA

Con respecto a las pernoctaciones y estancias medias en los diferentes tipos de alojamientos, los datos del INE señalan que hay aumentado en todos los establecimientos, en el caso de las pernoctaciones, y se mantienen las estancias medias.

En los hoteles se han registrado 1,3 millones de pernoctaciones, con una estancia media de 2,09 días; en los cámpings hubo 429.348 pernoctaciones con una estancia media de 3,83 días; en los apartamentos turísticos fueron 158.590 pernoctaciones y una estancia media de 3,47 días; en los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones fueron 61.900 y la estancia media fue de 2,36 días; y en los albergues hubo 173.062 pernoctaciones y una estancia media de 1,1 días.