SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado que más de 6,63 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre de este año, sumando 12,35 millones de noche.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Merelles ha remarcado los datos, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que registran incrementos que superan el 2% en ambos indicadores, durante la Gala de Turismo de Barbanza Arousa.

Durante el evento, se hizo entrega de la distinción del Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos (Sicted) a 70 establecimientos turísticos de la zona entre los que se encuentran alojamientos y empresas de restauración y servicios turísticos.

En este contexto, Merelles ha resaltado la "calidad y excelencia" en los servicios turísticos como elementos fundamentales del destino Galicia, "incentivadores de una mayor capacidad de atracción de visitantes", al tiempo que "contribuyen al desarrollo económico del territorio". Asimismo, ha recordado que el gasto medio del turista del segundo semestre de 2025 se sitúa en 114,69 euros, un 5,8% más que en 2024.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha enfatizado que la comarca de O Barbanza "es un ejemplo del modelo turístico sostenible por la que apuesta el Gobierno de España en Galicia".

Blanco ha ensalzado la apuesta conjunta de las administraciones y de las empresas por construir un destino turístico "con identidad, basado en la calidad, en el respeto por el entorno y en la capacidad de ofrecer experiencias durante los 365 días del año".

Además, ha puesto en valor el esfuerzo del sector turístico de la comarca, representado por las más de 65 empresas que recibirán los diplomas Sicted de calidad turística, promovidos por el Ministerio de Industria y Turismo.

"Este es el camino, el de la cooperación público-privada, el del diálogo y el trabajo conjunto entre administraciones y el sector turístico para construir un ecosistema que genere valor y oportunidades", ha concluido.