El Parador de Turismo Costa da Morte permanecerá abierto durante diez meses al año

A CORUÑA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Turismo Costa da Morte amplía su periodo de apertura y permanecerá abierto durante diez meses al año, reforzando su papel como motor económico y social de la comarca.

De esta forma el establecimiento reducirá a solo dos meses, frente a los tres meses actuales, el cierre de temporada. El anuncio lo ha realizado hoy la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, de visita en el Parador de Muxia.

Con esta ampliación del periodo de actividad, Paradores da respuesta a una demanda del tejido socioeconómico de la comarca, "consciente de que este establecimiento es uno de los que tienen mejor ocupación y valoración de toda la Red y de que ejerce un importante papel como motor económico de la zona", precisan desde el Gobierno.

"El Parador Costa da Morte, inaugurado en 2020, se ha consolidado como un motor de desarrollo y un revulsivo para la comarca, somos plenamente conscientes de su impacto positivo en la zona y, por ello, queremos seguir apostando por él", ha anunciado Raquel Sánchez.

La presidenta ha anunciado, además, una inversión superior al medio millón de euros en el establecimiento de Muxía, que se destinarán a la renovación de los interiores y las zonas comunes y la instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y agua caliente sanitaria.