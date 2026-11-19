Una peregrina japonesa recibe el Certificado Dual 20.000 por recorrer el Camino de Santiago y el Kumano Kodo - AYUNTAMIENTO DE SANITAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una peregrina de la ciudad japonesa de Yamaguchi, Megumi Tominaga, ha recibido este jueves el certificado que la convierte en la peregrina 20.000 por recorrer el Camino de Santiago y el Kumano Kodo.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Santiago, el Kumano Kodo lo hizo el mes de marzo siguiendo la Ruta Imperial desde Takijiri-Oji y en este mes de noviembre ha recorrido el Camino de Santiago desde Sarria.

Turismo de Santiago le ha entregado un pequeño regalo, consistente en diferente material alrededor del Códice Calixtino, como recuerdo.

La capital gallega y Tenabe trabajan conjuntamente desde el año 2008, cuando se firmó el primer convenio de colaboración entre ambas ciudades que sentó las bases de una relación cada vez más profunda.

Uno de los proyectos más importantes nació en el 2015, cuando se creó el Pasaporte Dual, que se concibe como un documento similar a la credencial del Camino de Santiago, pero en el que se reconoce que se hicieron los dos caminos, el de Santiago y el de Kumano, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad.

Cuando una persona completa los dos Caminos recibe un certificado y un alfiler conmemorativo con los símbolos propios de ambas rutas de peregrinación, la vieira del Camino y el cuervo de Tanabe, y se sube una fotografía a una web común como recuerdo digital del logro conseguido.

Desde su creación en el 2015, han recorrido ambos caminos personas procedentes de más de 80 países. El país con mayor número de peregrinos duales es Taiwan, con más de 3.000; seguido de EE.UU., con 2.700; Japón, con 2.500; China, con 2.200 y Australia con 2.000.