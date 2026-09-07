El pleno de Vigo pide, por séptima vez este año, fondos de Xunta y Diputación para vuelos en Peinador

VIGO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este lunes, y por séptima vez este año, una moción del grupo socialista para exigir a Xunta y Diputación de Pontevedra que cofinancien, junto a la administración local, la implantación de rutas en el aeropuerto de Peinador.

Al igual que ya ocurrió en los plenos de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio, el PSOE ha llevado al debate plenario una moción para instar a las administraciones provincial y autonómica a aportar financiación, a partes iguales con el Ayuntamiento, para licitar contratos de promoción turística destinados a aerolíneas que establezcan rutas en el aeródromo olívico.

El portavoz del gobierno vigués, Carlos López Font, ha pedido "dejarse de mentiras" y admitir que "los vuelos se consiguen con contratos publicitarios directos", como hacen ciudades como Santiago y A Coruña, por lo que ha insistido en que la propuesta de Xunta y Diputación de financiar promoción en destino es "ridícula". "¿Publicidad sin aviones? ¿sin destinos concretos?", ha cuestionado.

"La Xunta y la Diputación tienen que implicarse y pagar a tercios", ha proclamado el edil socialista, que ha asegurado que AENA apoya la posición del gobierno local, mientras que "el PP nunca apoyó a Peinador".

OPOSICIÓN

La portavoz municipal del PP, Luisa Sánchez, ha reivindicado el llamado Pacto por Peinador, del que se ha desmarcado Abel Caballero. "La cultura del alcalde no es pactar, es reventarlo todo para luego vender agravios y victimismo", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha ironizado con el hecho de que el Ayuntamiento asume la gestión aeroportuaria cuando no es su responsabilidad. "Son competentes para lo que quieren", ha apuntado, antes de recordar que el modelo de subvencionar aerolíneas ha costado casi 12 millones de euros a las arcas municipales en los últimos años y, a día de hoy, la terminal olívica tiene "la menor oferta de rutas".

"PUBLICIDAD ELECTORAL"

En su intervención final en el debate, el portavoz del gobierno ha rechazado el "pacto" propuesto por el PP, alegando que dicho pacto consistiría en "que pague el Ayuntamiento", y ha afirmado que Luisa Sánchez está "preocupada porque sabe que va a perder las elecciones".

Según López Font, aunque la portavoz del PP y candidata a la Alcaldía intente "convencer a los suyos" de que se quedará en el Ayuntamiento, va a seguir "el mismo camino que sus antecesoras", abandonando el Consistorio tras las elecciones. "Lo que usted quiere es publicidad en una campaña electoral que va a perder, lo que quiere es que figure el logo de la Diputación", ha zanjado.

Lo moción ha salido adelante con los votos del PSOE, y el voto contrario de PP y BNG.