El PP tiende la mano a Puente para frenar el alza del 6% en las tasas aeroportuarias

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, ha tendido a la mano al ministro de Transportes, Óscar Puente, para poner freno al alza del 6% en las tasas aeroportuarias.

Ha sido durante la comparecencia del ministro en el que ha sido el primer pleno del nuevo periodo de sesiones en la Cámara Baja, según ha informado el PP de Baleares en un comunicado.

El 'popular' le ha trasladado a Puente la problemática existente con el sistema de descuento de residentes y la "caótica" situación que viven los servicios aeroportuarios de Mallorca.

"La calidad de los servicios públicos ha ido bajando al mismo ritmo que las exigencias de impuestos han ido creciendo. Más infierno fiscal, menos calidad de los servicios públicos", ha reprochado Marí Bosó.

El diputado ha considerado que el Gobierno "ha convertido Aena en una caja registradora con los espacios comerciales y de publicidad, con un peor servicio aeroportuario". "Y aun así pretenden imponer un incremento de las tasas aeroportuarias del 6%. No es una buena idea, ya lo han venido pretendiendo estos años, menos mal que la ley del PP se lo ha impedido", ha añadido.

La disposición transitoria sexta de la ley que regula la materia, ha apuntado el 'popular', en ningún momento obliga a subir las tasas sino que dice cómo se deben calcular. "Traiga mañana una disposición legislativa similar y tendrá nuestro voto", le ha asegurado al ministro Puente.

"FRACASO" DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Marí Bosó también ha lamentado que "la pretendida apuesta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el transporte público "e ha traducido en un completo fracaso".

"Tres ministros de transporte y cuatro secretarios de Estado después, no sólo es el tren sino también nuestros aeropuertos, carreteras, servicios de autobús... Todo ello ha venido sufriendo un deterioro evidente. Podemos hablar de quien sea pero la realidad es que no se había visto este deterioro en nuestras infraestructuras y servicios más que ahora tras siete años de sus políticas", ha defendido el portavoz adjunto del PP.

El 'popular' también le ha afeado al ministro el tratamiento que su Gobierno dispensa a Baleares, comunidad a la que ha "quitado" los convenios de carreteras y la infrafinanciación de los convenios ferroviarios.

"Enviaron 50 millones y nos dejaron colgados 257. Si usted como ministro vuelve a hacer un convenio de ferrocarril como se comprometió Sánchez con Prohens, a los ciudadanos de Baleares les irá mejor", le ha dicho a Puente.

LOS DESCUENTOS DE RESIDENTES

El diputado del PP, en otro momento de su interpelación, ha lamentado "la incapacidad presupuestaria" del Gobierno que "pone en peligro la movilidad de los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla al impagar el descuento de residentes".

"No tienen ustedes más que la aspiración de seguir parcheando mientras los ciudadanos de estos territorios van a seguir padeciendo sus incumplimientos", ha reprochado.