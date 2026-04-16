El Puerto de A Coruña presenta en la Seatrade sus iniciativas para aumentar la presencia de cruceros

La Autoridad Portuaria de A Coruña participa en la Seatrade de Miami - AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

A CORUÑA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado en la Seatrade de Miami sus iniciativas para aumentar la llegada de cruceros al puerto herculino.

Entre otras cuestiones, el organismo portuario informa de la próxima instalación del sistema de suministro eléctrico a los cruceros (OPS), "que permitirá apagar los motores de los buques durante su escala en el puerto y favorecerá el compromiso del sector en materia de sostenibilidad".

La Autoridad Portuaria participa esta semana en la Seatrade con una delegación encabezada por su presidente, Martín Fernández Prado, junto a directivos del ente público y de Corunna Cruise Terminal.

Acudió también el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento coruñés, Gonzalo Castro, para promocionar la ciudad como destino de cruceros en la que está considerada como la principal convención internacional dedicada a este sector.

El Puerto de A Coruña, que está presente en el evento con un espacio propio en el stand de Puertos del Estado, presentó a los operadores las últimas iniciativas que ha puesto en marcha para seguir atrayendo cruceros a la ciudad.