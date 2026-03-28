Las reservas de última hora animadas por el buen tiempo auguran una Semana Santa por encima del 80%

Archivo - Imagen de la playa de Rodas, en las Islas Cíes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros gallegos esperan la llegada de la primera temporada alta del año expectantes y con buenas sensaciones. Las reservas son altas y confían en que el efecto llamada de las buenas previsiones meteorológicas lleve la ocupación por encima del 80% en Galicia para los días festivos.

Así lo han confirmado a Europa Press desde distintas entidades hosteleras y hoteleras, que consideran que el sol y las temperaturas primaverales serán un factor muy relevante teniendo en cuenta la sucesión de borrascas con las que Galicia empezó el año y la lluvia que ha afectado al sur de España y las Islas Canarias.

Así, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, auguraba este viernes una Semana Santa "muy buena", con una ocupación por encima del 80%. Estos datos, ha señalado, se estiman teniendo en cuenta que la Semana Santa del año pasado, "en la que climatología fue muy adversa", la ocupación estuvo por encima del 75%".

En la misma línea, y "a falta de las cifras definitivas", el presidente del Cluster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha explicado a Europa Press que "las reservas son bastante positivas".

"El buen tiempo será clave para que estas previsiones se cumplan y si siguen siendo favorables prevemos una ocupación alta", ha explicado, recordando que "muchas personas suelen dejar la búsqueda o la reserva de alojamiento para los últimos días previos a estas fechas".

Entre los destinos más solicitados está la costa, especialmente las Rías Baixas y la Costa da Morte, o la Ribeira Sacra. Las ciudades, especialmente las que tienen una Semana Santa de interés turístico, como Viveiro o Ferrol, también registrarán buenas cifras. En el Camino de Santiago ya ha empezado a notarse el incremento en la afluencia.