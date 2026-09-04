Rueda destaca "el buen momento" del Camino Mozárabe-Vía de la Plata, con un 32% más de peregrinos este agosto

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Cultura, José López Campos, durante unha parada da Vía da Prata en Cea (Ourense). - DAVID CABEZON @ XUNTA

OURENSE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes el buen momento que está teniendo el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, una ruta "absolutamente recomendable y con un crecimiento muy importante". En agosto, la cifra de peregrinos que recogieron la Compostela desde esta ruta creció un 32% respeto al mismo mes de 2025.

El presidente está realizando la Vía de la Plata en bicicleta, una ruta por la que este año ya llegaron a Santiago 7.000 peregrinos que recogieron la Compostela.

En los ocho primeros meses de este año hay un 6% más de Compostelas expedidas que en el mismo período de 2025 en el conjunto de las rutas del Camino de Santiago. Son casi 400.000 peregrinos, de los cuales el 62% son de origen extranjero.

Rueda ha destacado la importancia de que el Camino Mozárabe-Vía de la Plata siga creciendo "en el año previo a nuestro gran año", el Xacobeo 27, y ha recordado que la Xunta está trabajando para mejorar la experiencia del Camino de cara al Año Santo, con inversiones en la seguridad vial en todas las rutas, ampliando la red de albergues y organizando "una programación diversa e inclusiva".