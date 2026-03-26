Rueda ratifica el compromiso de la Xunta con diversificar la oferta turística e impulsar más proyectos en el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado el compromiso del Gobierno autonómico con diversificar la oferta turística por todo el territorio e impulsar nuevos proyectos en el rural.

Durante la inauguración del camping Huttopia Caminos de Galicia en el ayuntamiento de Lalín (Pontevedra), el presidente ha destacado que la instalación y su entorno es un ejemplo "de lo que es Galicia Calidade" y "de las cosas que merece la pena apoyar". "Ojalá esta sea la primera de más instalaciones aquí. Creo que Galicia tiene pulmón y capacidad", ha dicho.

Además, ha enfatizado el incremento de viajeros que eligen los campings para alojarse durante su visita a la comunidad, una "forma de turismo que recoge todo lo bueno que tiene Galicia".

Así, ha recordado que de los casi 9 millones de turistas que llegaron a la comunidad en 2025, 400.000 decidieron pernoctar en uno de estos establecimientos, lo que supone un 74% más que hace una década.

EL GEODESTINO DEZA-TABEIRÓS, EL QUE MÁS CRECE

En este sentido, la Xunta ha informado de que el geodestino Deza-Tabeirós fue el que más creció durante el pasado año en la comunidad. Esta zona de Galicia recibió en 2025 a casi 86.000 visitantes, lo que supone un 120% más que el año anterior.

El Gobierno gallego recalca que trabaja para que el sector turístico genere riqueza y empleo de calidad en toda la comunidad y durante todo el año con diferentes iniciativas.

Entre ellas incluyen los 4,5 millones en ayudas directas para que los establecimientos turísticos realicen mejoras en las instalaciones, de eficiencia energética o eliminen barreras arquitectónicas; y también los 2 millones de euros en apoyos a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para promover la restauración y mejora de infraestructuras turísticas del municipio, o diferentes medidas para impulsar proyectos enogastronómicos en la comunidad.