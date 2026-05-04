Turismo.- Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra se unen a la propuesta de la Xunta para capta rutas aéreas

Tercera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra se han sumado a la propuesta de la Xunta para captar nuevas rutas aéreas mediante la promoción turística, así como para formar parte del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia.

Así lo ha señalado este lunes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios, que ha calificado de "provechosa" esta tercera reunión, en la que "concretaron un poco más" la propuesta del Ejecutivo gallego.

Diego Calvo también ha avanzado que están programadas, para el "mes de mayo y más adelante", reuniones con diferentes aerolíneas, y ha remarcado que espera que, "poco a poco", ese trabajo "constante empiece a dar sus frutos".

La Xunta, tal y como avanzó anteriormente, colaborará con 100.000 euros para la promoción turística en origen por nueva ruta confirmada, con un máximo de dos por aeropuerto al año.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha destacado el "buen clima" de la reunión mantenida durante esta jornada y ha subrayado que "tiene claro que hay que sumar actitudes".

En este sentido, ha señalado que la Diputación de Pontevedra colaborará económicamente, pero "dependerá de las características de la promoción turística". "No es lo mismo una promoción estática que una dinámica. Cuando tengamos claro cuál es el modelo que se va a imponer en ese momento, nosotros estaremos en condiciones de cuantificarlo", ha sentenciado.

A continuación, el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, ha ensalzado el "tono muy constructivo" de la reunión, así como la "predisposición" de las diferentes instituciones.

"Salgo muy satisfecho de la reunión porque creo que vamos avanzando poco a poco, pero con paso firme", ha esgrimido Biosca, al tiempo que ha remarcado la importancia de que las diputaciones ofrezcan su predisposición a colaborar.

Finalmente, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, ha indicado que "siguen sin tener" el detalle concreto de la propuesta de la Xunta y ha apuntado que esperan poder reunirse con el Ejecutivo gallego para "abordar esa cuestión concreta: qué consideran nueva ruta y cómo va a ser la colaboración".

Ante esto, ha afirmado que el Ayuntamiento de Santiago "seguirá trabajando" y lo continuará "haciendo en solitario mientras no se concreten un poco estas colaboraciones".

El aeropuerto de Santiago, una vez finalicen las obras, contará con 34 conexiones, de las cuales 17 serán internacionales, que conectarán la capital gallega "de forma directa con tres contentes". "Seguiremos trabajando para ver si llegamos a algún acuerdo más para este mismo año", ha concluido Louzao.