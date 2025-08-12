Turismo de Galicia concede casi un centenar de ayudas a Fiestas de Interés Turístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia ha comenzado este martes con la notificación a las entidades beneficiarias de las subvenciones a ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de Interés Turístico de Galicia.

En concreto, se concedieron un total de 99 ayudas, cubriéndose la totalidad de las solicitadas. Cada una asciende hasta un máximo de 4.000 euros, sumando un total de casi 396.000 euros.

De este centenar, 28 pertenecen a la provincia de Pontevedra; 27 a la de A Coruña; 24 a la de Lugo y 20 a Ourense. Entre otras, se subvencionarán actuaciones en el ámbito de la publicidad, producción y actuaciones musicales y artísticas, adquisición de producto y merchandising.

'TERRITORIO CULTURA'

En otro orden de cosas, la Xunta ha abierto este martes el plazo de solicitud de una nueva convocatoria de subvenciones del programa Territorio Cultura, que cuenta con un fondo de 300.000 euros para impulsar proyectos destinados a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas.

Según las bases publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pueden optar a estas ayudas aquellas propuestas culturales de iniciativa privada que contribuyan a la dinamización del rural gallego en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes o de hasta 30.000 en el caso de que la densidad de población sea inferior a 100 personas por kilómetro cuadrado. El plazo para su desarrollo se estenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.