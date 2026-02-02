Vivienda notifica a las plataformas 'on line' más de 3.800 pisos turísticos ilegales en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas 'on line' la existencia de 3.829 viviendas turísticas y temporales ilegales en Galicia y ha pedido que se retiren sus anuncios.

A nivel nacional, el ministerio contabilizó 86.275 viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.

Desde el pasado mes de julio este código, otorgado por los Registradores de la Propiedad, es obligatorio y compartido con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una vez este Ministerio notifica, las plataformas deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

No obstante, se da una anomalía en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377, de alojamientos turísticos.

MADRID LIDERA EL RANKING DE SOLICITUDES REVOCADAS

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344.

Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Destaca el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones.

En el ámbito autonómico, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.