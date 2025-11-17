La Xunta anima a establecimientos de la costa a pedir las ayudas al embellecimiento del litoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha animado a los propietarios de establecimientos de alojamientos y restauración de la zona de costa a pedir las ayudas para embellecimiento del litoral.

Así lo ha hecho este lunes durante una jornada técnica explicativa de estas ayudas que fueron convocadas en septiembre y el Ejecutivo gallego amplió el plazo de presentación de solicitudes.

De esta forma, hoteles, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural y otras tipologías de alojamiento, además de restaurantes, cafeterías y bares tendrán hasta las 20.00 horas del 12 de diciembre para presentar solicitudes.

Las ayudas incluyen tres líneas de acción, una de eficiencia energética, otra de digitalización de recursos con potencial turístico y una tercera de mejora de la fachada del litoral gallego.