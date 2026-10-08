La Xunta avanza en la promoción del astroturismo tras el éxito del eclipse del 12 de agosto

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reúne con representantes de destinos Starlight - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se ha reunido este jueves con representantes de los destinos Starlight de Galicia para abordar las oportunidades que ofrece el astroturismo y avanzar en su promoción.

En el encuentro, celebrado en la Axencia de Turismo de Galicia, se ha hecho también balance del trabajo realizado para el eclipse del 12 de agosto de 2026.

Durante la reunión, analizaron el trabajo desarrollado alrededor de este fenómeno astronómico, así como las nuevas oportunidades que se abren a partir de la oferta vinculada al astroturismo en los distintos territorios.

Se han puesto en común las experiencias y necesidades de los destinos y se han abordado diferentes propuestas para "continuar avanzando" en la promoción de esta actividad turística.

El encuentro se enmarca en la colaboración que Turismo de Galicia mantiene con los destinos Starlight para "poner en valor sus recursos naturales y paisajísticos y aprovechar el potencial del astroturismo como elemento de diversificación de la oferta".