La Xunta dará 4 millones a bodegas y establecimientos turísticos para bicis y patinetes en rutas del vino

Archivo - Imagen de archivo de patinete eléctrico - GUSTAVO VALIENTE/EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dará 4 millones en ayudas --financiados con fondos Next Generation-- a bodegas y establecimientos turísticos para subvencionar la compra de bicicletas y patinetes eléctricos, así como puntos de recarga, en zonas de las cinco rutas del vino de las denominaciones de origen.

El Consello de la Xunta ha tomado razón este lunes de estas ayudas para fomentar la movilidad y mejorar la experiencia enoturística.

De tal forma, busca crearse un sistema de gestión de este tipo de vehículos eléctricos en las DO de Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras.

Habrá cuatro líneas subvencionables: una destinada a estaciones de reparación para bicicletas y patinetes eléctricos y puntos de recarga (1,6 millones), así como para la restauración paisajística en áreas de puntos de recarga (400.000 euros); compra de bicis y patinetes eléctricos (920.000 euros); proyectos digitales de gestión de vehículos eléctricos (510.000 euros); y para creación de sinalética y comunicación (545.000 euros).